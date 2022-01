Tom Saintfiet ontdekt de Afrika Cup met Gambia: "Bevolking verwacht eindwinst"

Ook de Afrika Cup ontsnapt uiteraard niet aan de coronavloek. Gambia was de voorbije week op trainingskamp in Qatar, waar Tom Saintfiet 8 stafleden en 2 spelers heeft moeten achterlaten.

"Intussen zijn we van Qatar over Bulgarije, Italië en Gambia tot in Kameroen geweest", vertelde Saintfiet in De Ochtend op Radio 1. "Het is al een hele trip geweest met veel obstakels."

"Het toernooi zal zeker doorgaan, the show must go on. Maar corona zal zeker een invloed hebben."

"Elk land mag 28 spelers selecteren en een brede en kwalitatieve kern wordt belangrijk, maar elke deelnemer zal vermoedelijk te kampen krijgen met gevallen."

Wat zijn de sportieve ambities van Gambia, nummer 150 op de FIFA-ranking? "We zijn het slechtst gerangschikte land in de geschiedenis op dit toernooi. Ik heb een jonge groep met veel spelers tussen 18 en 25 jaar en we zijn hier om te leren."

"Het is belangrijk dat Gambia zich ontwikkelt als een stabiel land dat zich regelmatig kan kwalificeren. Maar in Gambia zelf verwacht iedereen dat we minimaal Afrikaans kampioen worden", merkt Saintfiet fijntjes op.

Voor de jackpot verwacht hij een strijd tussen Algerije, Senegal, Kameroen en Nigeria. "Ik denk dat we een herhaling krijgen van 2019 met de finale tussen Algerije en Senegal. Ik vermoed dat Algerije nog altijd het sterkste land is. Het is het meest Europese voetballand in Afrika."