Rafael Nadal houdt een uitstekende generale repetitie in Melbourne

De trip van Rafael Nadal richting Australië was lange tijd onzeker door aanhoudende voetproblemen en een coronabesmetting eind vorig jaar.

Maar Nadal is toch in Australië geraakt en klopte kwalificatiespeler Maxime Cressy in de finale in Melbourne.

Het is zijn 89e titel in zijn carrière, meteen ook het 19e seizoen op een rij met minstens één titel.

De 35-jarige Nadal speelde in Melbourne zijn eerste toernooi na vijf maanden afwezigheid op het circuit. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van het Citi Open in Washington in augustus 2021.

Nadal doet vanaf 17 januari een gooi naar een tweede titel op de Australian Open. Hij won het toernooi in 2009 en was er ook vier keer verliezend finalist.