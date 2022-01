Kwalificaties Australian Open: Bonaventure strandt als laatste Belg

Vrouwen

Mannen

Ruben Bemelmans mikte op een vierde deelname. Zijn beste uitslag "down under" is een tweede ronde in 2018. Maar hij ging er in de eerste kwalificatieronde al uit. Bemelmans moest normaal tegen de Portugees Nuno Borges (ATP-192) spelen, maar die moest op het laatste moment de handdoek gooien, waarschijnlijk na een positieve coronatest. Hij werd vervangen door Vavassori. De Italiaan was in twee sets te sterk voor Bemelmans.

Kimmer Coppejans, die in 2021 debuteerde op de hoofdtabel van de Australian Open, zal daar nu niet raken. Hij verloor zijn match in drie sets. Zizou Bergs stond nog nooit op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. Hij moest geblesseerd opgeven.