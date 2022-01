Is WK in VS in gevaar? Belgische wielerbond: "Willen zeker zijn dat het in alle veiligheid kan"

"We zijn blij dat het BK gereden is voor alle categorieën", blikte Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond. "Vooral voor de jeugd en voor de dames is dat heel belangrijk. Sportief was het een succes, maar het blijft jammer dat er hier geen publiek was."

Het BK was er dus een achter gesloten deuren door de coronamaatregelen, maar ook het WK dreigt er anders uit te zullen zien. Hier en daar wordt er zelfs geopperd om het WK toch niet in de VS te houden.

"Vanuit de UCI hebben wij nog niets vernomen", vertelt Van Damme. "Ik heb al geprobeerd om contact op te nemen met de sportcoördinator, maar dat is nog niet gelukt. Op dit moment ga ik ervan uit dat het WK zal doorgaan."

Maar de Belgische bond zit toch met vraagtekens. "Omikron raast niet alleen door de VS, maar door de hele wereld. Ik denk dat het voor heel wat landen moeilijk zal zijn om een volwaardige delegatie af te vaardigen. Daarnaast zal onze medische staf de situatie ook heel goed opvolgen om te kijken of we in alle veiligheid kunnen afreizen."