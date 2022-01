Familie Conceiçao beleeft sprookje: papa Sergio ziet zoon winning goal maken in slotminuut

Het is eens iets anders dan gaan padellen met je pa.

Bij de Portugese topploeg Porto lopen zowel vader als zoon Conceição rond. Sergio Conceição (ex-Standard) is er werkzaam als hoofdcoach, zijn zoon Francisco als aanstormend talent in de voorlinie.

Die synergie bereikte gisteren zijn kookpunt. Toen Porto in de 87e minuut nog steeds tegen een gelijkspel aankeek tegen Estoril Praia, bracht vader Conceição zijn zoon tussen de lijnen.

Like father, like son: de 19-jarige winger stond nog maar een tweetal minuten op het veld of het was al prijs ... Hij reageerde gewiekst op een voorzet van zijn ploegmakker Diaz vooraleer hij de 2-3 in de slotminuut voorbij de Estoril-doelman duwde.

Dat het heel wat betekende voor de familie Conceição was duidelijk.

Na zijn doelpunt stormde Francisco als een bezetene naar zijn vader. De twee vlogen elkaar in de armen. Ook vader Sergio kon met zijn geluk geen blijf en trakteerde zijn zoon dan maar op een vaderlijke bolwassing.