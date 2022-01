Drama voor Thibau Nys: topfavoriet afgevoerd na zware val. "Het WK? Kans is heel klein"

De eerste reactie van Thibau Nys

Rampzalige dag voor Nys junior

Al heel snel was het duidelijk dat het niet de dag van Thibau Nys zou worden. De Europees kampioen op de weg verscheen amper op het voorplan en draaide mee in de achtervolgende groepjes.



Met nog enkele ronden voor de boeg kwam Nys dan toch in beeld: kermend van de pijn op de grond, na een harde smak op de schouder. Hij werd vervolgens afgevoerd met de ambulance naar Herentals voor een mogelijke ingreep.

Het is wachten op het definitieve medisch bulletin, maar Nys vermoedt dat hij - net zoals na zijn val in Waterloo eerder dit seizoen - zijn sleutelbeen gebroken heeft.

"Ik heb net voor de vijfde keer mijn sleutelbeen gebroken, denk ik", kon hij er zowaar nog een beetje mee lachen. "Het is moeilijk te zeggen wat het juist is, maar ik ken het gevoel ondertussen al. Het WK? De kans is heel klein."