Drama voor Thibau Nys: renner afgevoerd na zware val op BK

Al heel snel was het duidelijk dat het niet de dag van Thibau Nys zou worden. De Europees kampioen op de weg verscheen amper op het voorplan en draaide mee in de achtervolgende groepjes.



Met nog enkele ronden voor de boeg kwam Nys dan toch in beeld: kermend van de pijn op de grond, na een harde smak op de schouder. Hij werd vervolgens afgevoerd met de ambulance.

Het is wachten op het medisch bullet, maar Nys zou wel eens een kruis mogen maken over het WK. Eerder dit seizoen kwam Nys al eens zwaar ten val in de wereldbekercross in Waterloo - hij hield daar toen een gebroken sleutelbeen aan over.