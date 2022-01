Bart Swings na Europese titel op massastart: "Totaal andere race in Peking"

Bart Swings: "Races gereden waarop ik kan bouwen"

"Een sprint na een harde race is altijd goed voor mij"

Bart Swings schaatste de perfecte massastart in Heerenveen. Hij reed alert voorin, maar liet het Nederlandse duo Marcel Bosker en Jorrit Bergsma het leeuwendeel van het werk doen. "Ik had verwacht dat de Nederlanders om beurt gingen proberen", zei Swings aan onze man Bert Sterckx in Thialf.

"Dat is zo verlopen en zo werd het een zware wedstrijd. Voor een titel wordt er minder gebluft dan bij een Wereldbekermanche. Het tempo lag hoog en dat was in mijn voordeel."

Swings had duidelijk de snelste slotronde in de benen. Een sprint na een harde wedstrijd is altijd goed voor mij en dat heb ik vandaag kunnen tonen."

In de slotfase was er even verwarring, omdat de bel voor de slotronde pas te horen was toen Swings over de finish gleed. "Er was inderdaad wat chaos met enkele gedubbelden. Er kan altijd veel gebeuren in een massastart, dat maakt het leuk en spannend, maar het kan ook frustrerend zijn." De frustratie was vooral te horen bij de Nederlanders.