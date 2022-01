Arthur Van Den Boer pakt Belgische titel bij eerstejaars nieuwelingen

Van Den Boer rijdt bij de AA Drink Young Lions en heeft ook al de provinciale kampioenentrui in zijn kast hangen. De renner uit Vlaams-Brabant voelde zich ook in zijn sas aan de kust want hij bepaalde meteen het tempo in het zand.

De Clercq kon het langst mee in zijn wiel, maar in de derde ronde moest ook hij passen. Zo kwam Van Den Boer solo aan na vijf rondjes in het zand.

"Dit is toch al mijn 17e zege van het seizoen, denk ik", reageerde de veelwinnaar achteraf. "Ik had wel wat stress. Ik had een slecht startnummer getrokken en begon op de 5e rij."

"Maar ik startte toch redelijk goed. Ik wist dat de klimmetjes belangrijk zouden zijn. In de eerste ronde kon ik al meteen aansluiten bij de kop. Daarna was het mijn plan om wat te rusten nadat ik veel energie had verbruikt. Bij de klimmetjes trok ik naar voren en sloeg ik een gat om dat daarna steeds verder uit te bouwen."

Het zilver was wel voor De Clercq. En ook nummer drie, Mathias De Keersmaeker, kwam enige tijd later alleen over de finish gebold.