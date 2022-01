Van Sinaey pakt goud bij junioren, De Schoesitter zegeviert bij de nieuwelingen.

De Schoesitter liet er geen gras over groeien. Al in de eerste ronde reed ze weg van de tegenstand. De vogel was dus al snel gaan vliegen.

De wind blies fel, regen viel over de rensters heen van bij de start en het zand lag er lastig bij. De dames moesten niet over het strand, die passage werd voor hen weggelaten wegens te lastig.

Het podium bij de vrouwen nieuwelingen:

Xaydee Van Sinaey oppermachtig bij de junioren

Daarna waagden de junioren zich aan een strijd van 40 minuten voor de Belgische titel. Febe De Smedt schudde als eerste aan de boom en ging er vandoor in de eerste ronde.

Xaydee Van Sinaey liet dat echter niet zomaar gebeuren. De 16-jarige studente economie-wiskunde nam het heft in handen en had al snel de koppositie te pakken.



Ondertussen raakten Fleur Moors, Febe De Smedt en Jana Van Der Veken fel verwikkeld in de strijd om de andere podiumplaatsen. Moors snelde uiteindelijk naar de zilveren plak. Jana Van Der Veken sprong dan weer over Febe De Smedt, die goed gestart was, en sleepte de bronzen medaille in de wacht.