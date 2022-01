Van Aert na verkenning: "Ik verwacht meer tegenstand dan in alle vorige crossen"

Na een uurtje rondjes afwerken op het strand en door de duinen, reed Van Aert nog een halfuur los op het asfalt van Middelkerke. "Het is de beste manier om je benen goed aan te voelen voor morgen", vertelt hij.

"Ik pak thuis ook vaak de crossfiets om het bos in te duiken. Nu was het maar een kleine verplaatsing naar de kust, dus is het leuk om het parcours al eens te bekijken en hier dan te overnachten."

"Het is een mooi, maar ook een heel zwaar parcours", vatte hij samen. "Die passage op het strand doet me denken aan het WK in Oostende, maar hier heb je ook duinen. Het zwaartepunt ligt volgens mij aan het strand, dat is een heel lastige passage."

"Ik las de voorbije week dat er weinig zand was, maar dat vind ik toch best wel meevallen. Ik vind het een echte zandcross. Sommigen hadden misschien een tweede Koksijde verwacht, maar dat is het natuurlijk niet. Maar met de duinen en die strook op het strand vind ik dat er zand genoeg is."