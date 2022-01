Stralende Cant: "Het doet steeds meer deugd om te winnen"

Bekijk het interview:

Er stond vandaag opnieuw geen maat op Sanne Cant tijdens het Belgisch kampioenschap. Na twee ronden trok de 31-jarige veldrijdster er alleen op uit, al had ze wel even nodig om warm te draaien.

"Mijn start was niet top", was Cant eerlijk. "Ik voelde in de eerste ronde al dat het kantje-boordje was met mijn bandenkeuze. Ik heb in een ronde heel veel schuivers gemaakt en dan toch gekozen om over te schakelen naar tubes met iets meer grip."

Toch was het vooral de wind die het meeste weerwerk bood tijdens de wedstrijd. "Vanaf het water begon er een soort van drijfzand naar beneden te komen. Het was verschrikkelijk moeilijk om daar op gang te geraken. Vanaf dat stuk tot de meet zat de wind ook steeds op de kop."