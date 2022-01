Maaseik is de nieuwe leider na vlotte zege, Achel dwingt Aalst tot uiterste

Twee dagen na de zure nederlaag tegen Haasrode-Leuven heeft Maaseik zich in eigen huis herpakt tegen Borgworm. Het won met 3-1 en is voorlopig de nieuwe leider. Het heeft 1 punt meer dan Roeselare, maar speelde wel 2 wedstrijden meer. In de andere wedstrijd van vanavond won Aalst pas na 5 sets van Achel.