Lotte Kopecky: "Ik kon vandaag niet rapper, Cant is de verdiende kampioene"

Lotte Kopecky stak in de openingsronde meteen haar neus aan het venster in Middelkerke. "Mijn start was ook heel goed", zei ze na haar BK veldrijden. "Ik wou goed vertrekken omdat ik niet goed wist met hoeveel we op het eerste heuveltje zouden geraken."

"Bij het ingaan van de tweede ronde doet Alicia Franck een vreemd manoeuvre voor mij. Maar eigenlijk begon mijn onderrug al te verkrampen vanaf de eerste passage in het zand. Ik had daarna totaal geen power meer, dat is wel jammer."

Een gebrek aan wedstrijden? "Neen, ik heb dit wel vaker, maar niet vanaf de eerste ronde. Lopen in het zand is toch een volledig anders qua belasting. Ik kon niet rapper vandaag, Sanne is de verdiende kampioene."

"Het werd hier ook elke ronde glibberiger, op een niet te onderschatten parcours."