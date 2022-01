De Ketelaere: "De Gouden Schoen? Ik lees ook dat ik bij de favorieten ben"

Club speelde tegen de Hongaarse club Puskas Akademia erg aanvallend. De hand van de nieuwe trainer of was de tegenstander gewoon zwak? "Een beetje van beiden", geeft Charles De Ketelaere toe.

"Je zag direct dat we andere posities invulden en misschien iets gecontroleerder speelden. Als we de bal verloren, zetten we ook meteen veel druk. De tegenstander kwam er niet uit, we hebben niets weggegeven. Zelf hadden we misschien wel meer moeten scoren."

Merkt De Ketelaere de hand van trainer Schreuder al? "Ja, dat is bij elke coach zo. Je merkt meteen dat hij op een bepaalde manier wil spelen, het is aan ons om het zo goed mogelijk in te vullen."

De Ketelaere begon twee keer achter de spits in de oefenwedstrijden van Club. Wordt dat zijn nieuwe positie onder Schreuder? "Dat weet ik niet, ik voel me daar wel goed, maar ook diep in de spits. We zien wel wat het wordt."

"Ik doe gewoon mijn best, zoals altijd. Het is wel leuk om te lezen dat hij zo lovend is."