Corona speelt mee op de Afrika Cup: Senegal verliest ook Koulibaly en Mendy

Kalidou Koulibaly is de volgende speler van Senegal die een positieve test op het coronavirus heeft afgelegd. Dat maakte zijn club Napoli bekend. De ex-speler van Racing Genk zit in Kameroen in isolatie. Ook Chelsea-doelman Edouard Mendy testte positief op corona.

Senegal meldde woensdag al drie coronabesmettingen. Het ging om middenvelders Pape Matar Sarr en Nampalys Mendy en aanvaller Mame Baba Thiam (ex-Zulte Waregem).

"Kalidou Koulibaly is gevaccineerd en heeft geen symptomen. Hij zit in zelfisolatie, zoals het protocol voorschrijft", liet Napoli weten. Behalve de eerdere positieve gevallen in de spelersgroep bevestigde de Senegalese voetbalbond eerder dat ook zes stafleden besmet zijn.

Senegal begint de Africa Cup in Kameroen maandag met een groepswedstrijd tegen Zimbabwe. Ook Guinee en Malawi zijn nog tegenstanders van Senegal in de groepsfase. Senegal, met onder meer aanvaller Sadio Mané (Liverpool) en verdediger Abdoulaye Seck (Antwerp) in de selectie, wordt gezien als één van de favorieten voor de eindzege.