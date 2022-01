Biatleten Lotte Lie en Florent Claude bezorgen België beste resultaat ooit op aflossing

Op de Single Mixed Relay (enkelvoudige gemengde estafette) wisselen één man en één vrouw elkaar af over 13,5 kilometer. Ze moeten elk twee keer liggend en twee keer staand schieten. In tegenstelling tot de gewone gemengde estafette (2 mannen en 2 vrouwen) is het geen olympische discipline.

In moeilijke omstandigheden op de schietbaan in Oberhof hadden Lotte Lie en Florent Claude een goeie dag. Lie leek even uitzicht te hebben op de top 5, maar in de slotfase moest ze genoegen nemen met de zesde plaats.

Dat is het beste Belgische resultaat op een Single Mixed Relay. Er moet wel bij gezegd worden dat de meeste landen hun toppers lieten starten in de gewone gemengde aflossing.

De Belgen moesten aan de finish 1'24"8 toegeven op de Russen Anton Babikov en Kristina Reztsova. Die zegevierden voor de tandems uit Oostenrijk (Lisa Hauser en Simon Eder) en Oekraïne (Artem Tystsjenko en Darya Blasjko).