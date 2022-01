ATP Cup krijgt finale tussen Spanje en Canada

Vooraafgaand aan de Australian Open strijden er in Australië enkele mannelijke landenteams voor de ATP Cup. In de finale van morgen zullen het uiteindelijk Canada en Spanje zijn die voor de eindwinst spelen.



Terwijl de Spanjaarden Carreno Busta (ATP-20) en Bautista Agut (ATP-19) zich tegen Polen al vlotjes hadden verzekerd van een finaleticket, was het vandaag de beurt aan de Canadezen Shapovalov en Auger-Aliassime.



Tegen titelverdediger Rusland opende Shapovalov (ATP-14) de score met een nipte zege (6-4, 5-7 en 6-4) tegen Roman Safiullin (ATP-167). Vervolgens hing Daniil Medvedev (ATP-2) de bordjes gelijk door met 6-4 en 6-0 te winnen van Félix Auger-Aliassime (ATP-11).



In het beslissende dubbelspel waren het uiteindelijk de Canadezen die na een uur en 40 minuten aan het langste eind trokken. Eindstand: 4-6 en 7-5 (10/7).