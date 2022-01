Antetokounmpo schittert in topper tegen Brooklyn, 4e zege op rij voor Lakers

Met het affiche tussen de Nets en de Bucks stond er in het Oosten een absolute topper op het programma. Het was ook meteen een onderonsje tussen vedetten Kevin Durant en Giannis Antetokounmpo.



Uiteindelijk was het die laatste die als winnaar uit de bus kwam. De Griekse sterspeler klokte af op 31 punten, 9 assists en 7 rebounds en houdt de Bucks zo in het vizier van leider Chicago Bulls. De 29 punten van Durant waren een doekje voor het bloeden bij de Nets.



In de Eastern Conference blijft Brooklyn wel nog steeds tweede, voor Milwaukee. De Chicago Bulls verstevigden hun leidersplaats door een overwinning tegen de Washington Wizards (130-122).