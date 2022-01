Standard hofleverancier, gevaccineerde mascotte,...: wat je moet weten over de Afrika Cup

Zondag gaat in Kameroen de 33e editie van de Afrika Cup van start. Welke grote namen uit de Belgische competitie en Europese topcompetities mogen we daar verwachten? En wat moeten we op voorhand nog weten? Je leest het hier.

27 spelers uit de Belgische competitie

Naar goede gewoonte is de Jupiler Pro League weer sterk vertegenwoordigd op de Afrika Cup, met maar liefst 27 spelers uit de Belgische competitie die de komende weken actief zullen zijn in de AFCON. Met 5 spelers is Standard het zwaarst "getroffen" door deze Afrika Cup, gevolgd door AA Gent dat 3 spelers moet afstaan. Traditioneel is Nigeria het land waarvoor de meeste spelers uit de Belgische competitie geselecteerd zijn, maar deze keer is dat aantal verrassend genoeg 0. De meeste "Belgen" vinden we nu terug bij Kameroen, Guinee, Gambia en Marokko, met telkens 3 stuks.

Speler Land Club Abdoul Tapsoba Burkina Faso Standard Collins Fai Kameroen Standard Selim Amallah Marokko Standard Moussa Sissako Mali Standard Hamza Rafia Tunesië Standard Sulayman Marreh Gambia AA Gent Michael Ngadeu Kameroen AA Gent Tarik Tissoudali Marokko AA Gent Ablie Jallow Gambia Seraing Ibrahima Cissé Guinee Seraing Hervé Koffi Burkina Faso Charleroi Adem Zorgane Algerije Charleroi Steven Fortès Kaapverdië Oostende Kenny Rocha Santos Kaapverdië Oostende Sory Kaba Guinee OH Leuven Sofian Chakla Marokko OH Leuven Faïz Selemani Comoren Kortrijk Muhammed Badamosi Gambia Kortrijk Samuel Gouet Kameroen KV Mechelen Abdoulaye Seck Senegal Antwerp Joseph Paintsil Ghana Racing Genk Réda Halaïmia Algerije Beerschot Mory Konaté Guinee STVV Houssen Abderrahmane Mauritanië Francs Borains Sidney Obissa Gabon Olympic Charleroi Abdul Manaf Nurudeen Ghana Eupen Christian Kouamé Ivoorkust Anderlecht

Arsenal, Nantes, Olympiakos en Standard hofleverancier

We zagen al dat Standard maar liefst 5 spelers ziet verdwijnen naar de Afrika Cup. Hiermee is het samen met Arsenal, Olympiakos en Nantes de Europese hofleverancier. Vooral Arsenal is met jongens als Aubameyang, Partey, Elneny, Rekik en Pepe stevig gedecimeerd. Met ook nog stijgende coronacijfers, zal het de komende weken op de tanden bijten zijn voor Mikel Arteta. Van de andere topclubs is de Afrika Cup vooral voor Liverpool een aderlating. De afwezigheid van Mané en Salah zal een bres slaan in de aanval van het team van Klopp en met ook Keita verliezen ze ook nog eens een belangrijke schakel op het middenveld.

Hoe vangt Liverpool de afwezigheid van Mané en Salah op?

Tom Saintfiet zoals Broos en Put?

Twee landen debuteren op deze Afrika Cup: de Comoren (een eiland van zo'n 850.000 inwoners) en Gambia. Dat laatste land wordt geleid door Tom Saintfiet, die na vele jaren op het Afrikaanse continent eindelijk als coach aanwezig is op een eindtoernooi. Saintfiet zit met Gambia in geen al te makkelijke groep, met Tunesië, Mali en Mauritanië. Bovendien werd de voorbereiding geteisterd door corona, waardoor de twee oefeninterlands voor de start van de Afrika Cup werden afgelast. Saintfiet kan zich misschien optrekken aan de prestaties van zijn Belgische voorgangers. Paul Put haalde in 2013 de finale met Burkina Faso, Hugo Broos wist in 2017 het toernooi zelfs te winnen met Kameroen.

Overleeft Tom Saintfiet de groepsfase met Gambia?

Gevaccineerde mascotte in kogelvrije vest

Net zoals op een EK en WK heeft ook de Afrika Cup zijn eigen mascotte. De leeuw Mola trok de voorbije weken al door Kameroen om de mensen enthousiast te maken voor het evenement. Weliswaar met een kogelvrije vest, want het verleden leerde ons dat de Afrika Cup een geliefd doelwit is voor rebellen.



Mascotte Mola (een woord voor 'maat' of 'kameraad) werd trouwens niet alleen ingezet om reclame te maken voor de Afrika Cup. Twee weken geleden kreeg de leeuw zijn vaccin, om de bevolking aan te sporen hetzelfde te laten doen. Naast een mascotte is er trouwens ook een speciale bal, die Toghu werd gedoopt. Toghu is een traditioneel kledingstuk in Kameroen en het patroon dat hiervoor gebruikt wordt, vinden we terug op de bal, maar dan in de vorm van het gastland.

Wanneer kennen we de winnaar en wie is favoriet?

De Afrika Cup gaat zondag van start met Kameroen-Burkina Faso en een maand later, op 6 februari, kennen we de opvolger van Algerije. Die opvolger zou wel eens Algerije zelf kunnen worden, want de Algerijnen (met Riyad Mahrez als sterspeler) zijn sinds 2018 ongeslagen, al 40 matchen op een rij. Toch is volgens de bookmakers niet Algerije maar Senegal de grote favoriet. De Senegalezen hebben in elke linie spelers van wereldklasse (denken we maar aan Sadio Mané) en hebben met Eduard Mendy (Chelsea) ook een topkeeper. Wat in het nadeel pleit van Senegal, is dat het de Afrika Cup nog nooit wist te winnen. Het contrast met Egypte, met Mo Salah als grote ster, is groot. Egypte is met 7 titels de recordhouder. Komt daar straks een 8e titel, een eerste voor Salah, bij?