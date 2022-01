Nederland zakt maar met 2 mannen af naar WK veldrijden voor elite

Mathieu van der Poel moest de superkopman worden van de Nederlandse selectie, maar een rugblessure besliste er anders over.

Bij afwezigheid van de titelverdediger zullen slechts 2 oranjehemden aan de start staan bij de mannen elite: Europees kampioen Lars van der Haar en Corné van Kessel.



Geen David van der Poel dus, die net als zijn broer op de sukkel is met zijn rug. Joris Nieuwenhuis zette eerder al een punt achter zijn cross-seizoen.

Ook bij de beloften (Ronhaar, Kamp en Hendrikx) en de junioren (enkel Haverdings) stuurt Nederland geen volledige selectie naar de VS.

Bij de vrouwen elite koos De Knegt wel voor een sterk blok. Titelverdediger Lucinda Brand krijgt het gezelschap van Betsema, Worst, Vos, Kastelijn, Van der Heijden, Alvarado en Bakker.





’We hebben op het EK op de VAM-berg en in de Wereldbeker veel renners de kans gegeven kennis te maken met de internationale top", rechtvaardigt De Knegt zijn selectiepolitiek.

"Nu kiezen we ervoor om alleen renners af te vaardigen die echt om de medailles of om de top 5-klasseringen zouden kunnen meedoen. Alleen bij de elite vrouwen hebben we daarom een complete selectie.’’