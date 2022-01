Gebuisd bij Anderlecht, nu naar Premier League: Eupen verliest Kayembe aan Watford

Anderlecht plukte Kayembe in 2016 weg uit Congo. De linksepoot ondertekende bij de recordkampioen een contract voor 4,5 jaar en debuteerde op het hoogste niveau in november 2017.



Nadien kon hij zich nooit echt doorzetten in de hoofdstad, waarna hij in 2020 naar Eupen trok. In anderhalf seizoen in de Oostkantons groeide hij uit tot een sterkhouder op het middenveld, ook bij de nationale ploeg.

Dat is ook de Engelse eersteklasser Watford niet ontgaan. Kayembe moet er voor de nodige energie zorgen in de strijd tegen de degradatie. Watford, dat getraind wordt door Claudio Ranieri, is op dit moment pas 17e met amper 13 punten, dat zijn er maar 3 meer dan hekkensluiter Norwich.

Kayembe zette bij de club van Christian Kabasele en Emmanuel Dennis zijn krabbel onder een contrat tot juli 2026. Hij zal met het nummer 39 spelen.