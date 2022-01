Biatleet Florent Claude komt met 11e plek in de buurt van zijn beste WB-resultaat

Hevige windstoten maakten de omstandigheden voor de biatleten extra moeilijk. De Noorse favoriet Johannes Thingnes Bø had het daardoor niet onder de markt en stapelde de schietfouten op.



Florent Claude profiteerde van de falende concurrenten bij het schieten. Onze landgenoot liet maar één schietfout optekenen en verloor ook tijdens het langlaufen minder tijd dan gebruikelijk.



Claude kwam als 11e over de streep, op 41 seconden van de Russische triomfator Aleksandr Loginov.

Met zijn 11e plek noteert Claude zijn op 1 na beste prestatie ooit in de Wereldbeker. Drie jaar geleden eindigde hij 10e in de achtervolging in Hochfilzen (Oostenrijk).