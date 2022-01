"Stel de competitieherstart uit": sterk stijgende coronacijfers baren eersteklassers zorgen

Ook in de Jupiler Pro League slaat omikron wild om zich heen. Nu drie positieve tests bij KV Mechelen is er geen enkele eersteklasser die het virus uit de kleedkamer kon houden. In totaal zitten er al ruim 70 spelers in quarantaine. Tel daarbij de afwezigheden door de Afrika Cup én de prognose dat de piek er pas volgende week aankomt en de herstart van onze competitie dreigt volgende week helemaal in het water te vallen.

Een aantal clubs, waaronder Zulte Waregem, pleit er dan ook voor om de volgende speeldag uit te stellen. De West-Vlaamse club kondigde zonet nog aan dat het aantal positieve gevallen steeg naar 7 stuks. "En we zijn niet de enige in die situatie", weet CEO Eddy Cordier. "In deze omstandigheden kunnen ploegen zich onmogelijk op een goede manier voorbereiden op de competitie. Je kunt bijna niet trainen, een oefenwedstrijd evenmin."

Een algemene afgelasting zou veel beter zijn, want het risico is gewoon te groot. Eddy Cordier, CEO Zulte Waregem

De Pro League kondigde vorige week wel nog extra maatregelen aan, maar die zullen wellicht niet volstaan. Cordier vreest dat de laatste verplichte testronde, 30 uur voor de eerste competitiematch en vol in de verwachte piek, pas echt voor een onmogelijke situatie zal zorgen. "Want hoeveel positieve gevallen zullen daar wel niet aan het licht komen?", vraagt de CEO van Zulte Waregem zich af. "Een algemeen uitstel zou veel beter zijn, want het risico is gewoon te groot. Bovendien moeten alle clubs momenteel toch achter gesloten deuren spelen... Dan is het beter om die speeldag in februari - misschien mét publiek - af te werken."