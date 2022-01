Paul Herygers verkent BK-parcours: "Er ligt minder zand dan ik verwacht had"

Verken het BK-parcours met Paul Herygers

Hindernis 1: drie venijnige bultjes

"Een beklimming zou ik het niet noemen, maar wel een hindernis. Op een bepaald moment is er maar ruimte voor 1 renner links en 1 renner rechts. Je mag de renners geen stress bezorgen, maar ze zullen wel al van bij de eerste meter in het veld voorin mee moeten zijn."

Hindernis 2: helling in het zand

"Ik vermoed dat de profs hier knal naar bovenrijden, niet zoals ik vandaag. Er is maar één weggetje om naar boven te rijden, dus vooraan zitten is hier opnieuw de boodschap."

"Dit is wel al iets pikanter. In mijn ogen is dit een stukje Koksijde", zegt Herygers met een brede glimlach.

Hindernis 3: kasseistrook(je)

"In crosstermen is dit niks. Met crosstubes word je de kasseien amper gewaar. Zeker met een bandendruk die samengesteld is voor het zand."

Hindernis 4: passage op het strand

Geen hindernissen in deel 2: "Vluchtkoers"

"In het 2e deel van het parcours is het gedaan met de heuveltjes en het strand. We krijgen dan een vluchtkoers, het zal vliegensvlug richting de aankomst gaan. Daar begint het weer van voren af aan met heuveltjes en strand."

Eindconclusie: "Minder zand dan verwacht"

Wat is de eindconclusie van Herygers na de verkenning? "Er is iets minder zand dan ik 4 maanden geleden gedacht had. Het weer heeft daar invloed op gehad."

"De passage op het strand is iets kleiner uitgevallen, omdat het parcours 3 kilometer is. Ergens moet je durven te knippen in het parcours en dat is gebeurd in de strandpassage."

"In het algemeen is het een parcours van een mooi kampioenschap. Er zal voor gestreden moeten worden."

Verandert de parcoursverkenning iets aan de pronostiek van Herygers? "De favoriet blijft natuurlijk dezelfde: Wout van Aert."

"Doordat er minder zand is dan verwacht, zou het wel eens kunnen dat Iserbyt ferm gaat tegenwerken. Je hebt ook nog Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Het zijn altijd dezelfde namen."

"Maar om nu een podium te vullen, daar waag ik me niet aan. Want er is iets minder zand dan ik had verwacht."