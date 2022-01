Nadal over Djokovic: "Hij maakt zijn eigen keuzes, maar dan moet hij ook gevolgen dragen"

De heisa rond de deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open is een heet hangijzer in de tenniswereld en ver daarbuiten. Rafael Nadal, een van zijn eeuwige rivalen, speelde vandaag zijn eerste match op een voorbereidingstoernooi in Australië en werd uiteraard ook om zijn mening gevraagd. "De wereld heeft genoeg geleden, daarom heb ik me laten vaccineren."