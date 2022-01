Jurgen Mettepenningen: "Het wordt zondag een mooie strijd voor de 2e en 3e plek"

Niemand twijfelt er nog aan dat Wout van Aert zondag opnieuw de Belgische driekleur zal aantrekken na het BK in Middelkerke.



Ook de concurrentie legt zich van tevoren al neer bij zijn suprematie. "Als we realistisch zijn, denk ik dat de kans niet heel groot is dat iemand anders wint dan Wout van Aert", zegt Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van Pauwels Sauzen-Bingoal (het team van Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout).

"Dit is een echt Wout van Aert-parcours, vind ik. In het begin is er een technische zone. Daarna zijn er veel stroken rechtdoor en veel verharde stroken. Voor iemand met veel vermogen. Dan kom je bij 1 naam uit. Het is bijna een zekerheid dat Van Aert zondag zal winnen."

Broedt Pauwels Sauzen-Bingoal dan niet op een plannetje om Van Aert op een bepaalde manier toch nog van de zege te houden? "We moeten realistisch zijn. De kans dat wij zullen winnen, is 1 of 2 procent."

"Wij zullen heel blij zijn als er zondag iemand van onze ploeg op het podium staat. Met Eli (Iserbyt), Laurens (Sweeck) en Michael (Vanthourenhout) hebben we 3 kanshebbers voor het podium. Daarnaast verwacht ik ook nog Quinten Hermans en Toon Aerts."

"Het zal een mooie strijd worden voor de 2e en de 3e plaats", besluit Mettepenningen.