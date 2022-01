Is wereldtitel minder waard zonder "de grote 2"? "Een regenboog blijft een regenboog"

"Behalve ene Tom Pidcock. Die heeft maar een cross of negen in de benen en trekt nu op stage. Hij gaat zijn nationale titel niet eens verdedigen. Je kan niet om hem heen als topfavoriet."

Hoe je het ook draait of keert: het WK zal er wel helemaal anders uitzien. "Hadden de andere renners dit op voorhand geweten, ze hadden hun seizoen misschien anders ingedeeld. Nu is het alle hens aan dek om nog rust te vinden, maar ze hebben al meer dan 20 crossen in de benen."

"De ambities op de weg van Wout van Aert groeien jaar na jaar: de klassiekers, groen in de Tour, ... Iedereen moet hem eigenlijk ondersteunen en zeggen: "Je hebt een volwassen beslissing genomen". Hij heeft ons ook geen vaarwel gezegd. Hij heeft 8 van zijn 9 crossen gewonnen. Heeft meer dan zijn best gedaan."

Van der Poel moest afhaken door een blessure, bij Van Aert is het een bewuste keuze. Voor heel wat Belgische wielerliefhebbers is het afhaken van de Belgische kampioen doodzonde. "Je moet naar het hele verhaal kijken", zegt commentator Herygers.

"Pidcock is nog een beetje normaal, de Belgen moeten erin geloven"

Zijn de andere Belgen dan kansloos in Fayetteville? "Als je 1 van de grote 3 moet kiezen om tegen te koersen, doe dan maar Pidcock. Die is nog een beetje normaal."

"Het WK ligt nu veel meer open. Tegen Pidcock hebben de Belgen zeker een kans. En dat zou tegen deze Van Aert of tegen een Van der Poel die echt naar het WK zou toewerken helemaal anders zijn. De Belgen moeten er dus in geloven. Ze hebben het potentieel om in de buurt van Pidcock te komen."

Welke Belgen dan? "Ga het rijtje maar af. Dan kom je bij Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout. De mannen die er elke week staan en al crossen gewonnen hebben."

"Het is alleen de vraag wie er op dat WK fris zal zijn. Wie heeft er nog overschot en heeft er niet te veel klassementen moeten verdedigen? Iserbyt is bijvoorbeeld volgens mij nog te diep gegaan in Baal. In Herentals heeft hij die X²O-Trofee dan toch opgegeven, maar dat had hij vorige week al kunnen doen."

"Nu is het wat kort dag om het programma nog om te gooien, de drukke periode is net achter de rug. Als je daar wat had in kunnen filteren, zonder elke dag in het rood te gaan, dat was beter geweest."