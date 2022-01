Ibrahimovic, de 16-jarige spits weliswaar, moet problemen bij Bayern opvangen

9 coronapositieve spelers en nog meer geblesseerden: Bayern München zal vrijdag lang niet op zijn sterkst kunnen aantreden tegen Gladbach.

Het clubbestuur probeert de match nog uit te stellen, maar Julian Nagelsmann bereidt de ontmoeting voor zoals gebruikelijk.

Daags voor de wedstrijd kon Nagelsmann echter op slechts 9 spelers rekenen, onder wie Joshua Kimmich, die sinds 6 november niet meer gespeeld had. Kimmich weigerde een vaccin en was lange tijd out na een besmetting.

Om toch een volwaardige selectie bij elkaar te kunnen puzzelen, ging Nagelsmann op speurtocht bij de jeugdteams.

Aanvaller Arijon Ibrahimovic (geboren op 11/12/2005) en middenvelder Paul Wanner (geboren op 23/12/2005) werden in Spanje bij de nationale selectie van de U17 weggeplukt.

"Het zijn talentvolle spelers", introduceerde Nagelsmann het duo. "Deze situatie biedt ook voordelen: jonge talenten worden beloond."