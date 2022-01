Grote corona-uitbraak bij Manchester City: 21 mensen, onder wie Guardiola, out

Het is opvallend stil op het oefencomplex van Manchester City. Het coronavirus heeft de Engelse landskampioen dan ook stevig in zijn greep. Maar liefst 14 leden van de technische staf en 7 spelers van de A-kern zitten in quarantaine. Onder meer trainer Pep Guardiola en assistent Juanma Lillo testten positief voor het FA-cup duel tegen Swindon.