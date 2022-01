Goffin na nederlaag: "Het was beter dan de voorbije 9 maanden"

Voor David Goffin (ATP-31) was het afgelopen nacht zijn eerste enkelwedstrijd sinds zijn uitschakeling op de US Open. Het gebrek aan wedstrijdritme bij de Belg speelde in de kaart van de Slovaak Alex Molcan (ATP-88), die won met 7-5 en 6-3.



"Het was niet gemakkelijk", reageerde Goffin. "Ik had moeite om in mijn ritme te komen. Dat is normaal als je al meerdere maanden geen wedstrijd meer hebt gespeeld."

Het duel werd anderhalf uur stilgelegd door de regen. "Na de onderbreking deed ik goede dingen. Maar op de belangrijke momenten liet ik de kansen liggen. Dat is een beetje het verhaal van de hele wedstrijd."

Goffin onthoudt vooral de goede dingen. "Ik heb de competitie hervat, speelde offensief, sloeg goed en voel me fysiek goed. Alles bij elkaar is dat beter dan wat ik de voorbije 9 maanden gepresteerd heb."

"Op training sla ik goed en is de motivatie aanwezig. We moeten voortgaan op dat elan en telkens beter worden. Het is nu zaak om opnieuw met een zege aan te knopen."

Goffin kwam in Melbourne ook in het dubbelspel in actie. Aan de zijde van de Bulgaar Grigor Dimitrov sneuvelde hij in de tweede ronde.