Gecontesteerde antivaxer Kyrie Irving maakt geslaagde rentree: "Hoop op overeenkomst"

Weinig spelers die zo veelbesproken waren als Kyrie Irving de voorbije maanden.

De scherpschutter zit al maanden in een benarde situatie omdat hij zich niet wil laten vaccineren. In New York staan de autoriteiten namelijk niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen.

Irving was dus sowieso niet selecteerbaar voor thuiswedstrijden, maar de clubleiding besliste om hem ook in uitduels niet in te zetten. Iedere wedstrijd liep de superster zo een flinke geldsom van 330.000 euro aan salaris mis.

Door een corona-uitbraak bij de Nets besloot het management om Irving toch weer in te zetten tegen de Indiana Pacers. Met succes. De veelbesproken vedette was goed voor 22 punten, vier assists en drie rebounds in het duel.