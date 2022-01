Batshuayi wint Turkse Supercup met Besiktas na penaltyreeks

Michy Batshuayi mag een trofee in zijn prijzenkast zetten. Of toch in die van zijn club. De Rode Duivel won met Besiktas gisterenavond de Supercup. Het had er wel een strafschoppenreeks voor nodig en ook Batshuayi deed daarin zijn duit in het zakje. Het is zijn eerste prijs in Turkije.