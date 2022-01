Zilver op EK indoor volstaat niet voor nieuw profcontract voor Kimeli

2021 was goed begonnen voor Isaac Kimeli, met een zilveren medaille op het EK indoor en een geweldige tijd op de 10.000 meter (27'22"70), de tweede Europese jaartijd.

Maar op de Olympische Spelen ontgoochelde Kimeli met een 18e plaats op de 10.000 meter en dat kost hem nu zijn profcontract bij Sport Vlaanderen. "De lat ligt heel hoog", zegt Sofie Debaere van Sport Vlaanderen.

"We mikken nog altijd op een mondiale top 8 en daar is Isaac ver van verwijderd gebleven. Daarom hebben we deze moeilijke beslissing moeten nemen. Hij kon ook op volle kracht trainen en was niet gehinderd door een blessure, zoals enkele andere atleten waarvan we het contract wel verlengd hebben."

Zevenkampster Noor Vidts en hordeloper Michael Obasuyi zien hun sterke prestaties in 2021 wel beloond met een contract. In het geval van Obasuyi gaat het om een contract voor "beloftevolle jongere".



Tien andere atleten behouden hun profcontract bij Sport Vlaanderen: Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Thomas Van der Plaetsen, Bashir Abdi, Ben Broeders, Hanne Claes, Camille Laus en Paulien Couckuyt.