Wout van Aert: "Beslissing van Mathieu verandert mijn WK-keuze niet"

"Zoals ik al gezegd heb: het is heel jammer dat Mathieu niet meer actief is en sukkelt met een blessure", vertelde Wout van Aert voor de start in Herentals.

"Ik wens hem het beste en ik hoop dat hij er snel weer bij mag zijn. De cross mist hem, maar de wielerwereld in het algemeen heeft nood aan renners als Mathieu."

"Of zijn beslissing iets verandert aan mijn keuze voor het WK? Neen", vertelde Van Aert, die op de logische vraag over zijn WK-gevoel breed glimlachte en daarna vertrok.

"Het is zonde", vulde Tom Pidcock nog aan. "Ik hoop dat Mathieu snel herstelt, want zo'n blessure is geen pretje."

"Ik begrijp Mathieu absoluut", liet ploegmakker Gianni Vermeersch weten. "Hij moet niet naar het WK gaan als hij niet top is. Of hij dat wel zal zijn in het voorjaar? Dat denk ik wel, ja."