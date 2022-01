Walter Roelants valt zwaar in Dakar, per helikopter geëvacueerd: "Toestand is stabiel"

Walter Roelants sukkelde de voorbije dagen met problemen aan zijn linkerknie. Gisteravond liet hij na de rit weten dat het beter ging en dat hij uitkeek naar de rit van vandaag.



Roelants was in de 465 km lange etappe sterk aan het presteren. Hij ging als 81e motor van start en schoof stapsgewijs op. Na 198 km passeerde hij als 62e. Nadien moet er ergens iets verkeerd zijn gegaan. De koersdirectie bracht zijn zoon Axel, die zijn vader in de Dakar vergezelt, op de hoogte.



"Ik heb net vernomen dat mijn papa gecrasht is", verklaarde Roelants junior. "Hij is blijven liggen en zou iets aan zijn rug hebben. Hij heeft wel gevoel in zijn benen."



"Hij is intussen met de helikopter geëvacueerd en wordt vervolgens met het vliegtuig overgevlogen naar een militair hospitaal, waar de nodige onderzoeken en scans zullen uitgevoerd worden."



Veel meer kon Roelants niet zeggen. "Zijn toestand is stabiel. Hij stuurde me net een bericht dat hij meer pijn heeft aan zijn motorhart dan aan zijn rug."