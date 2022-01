Volleybalcompetitie start weer op zonder publiek: "Water staat aan de lippen"

Eind vorig jaar wou Maaseik niet meer spelen zonder publiek, maar nu begint het er toch weer aan.

"We hebben geen andere keuze", vertelt Marc Vermeulen, de manager van Maaseik. "De wedstrijd van december hebben we uitgesteld en die moeten we morgen spelen. En in januari spelen we 7 matchen. We zijn afhankelijk van de competities die boven ons gespeeld worden ook."

Zo moet Maaseik regelmatig internationals missen. Opnieuw volleybal zonder publiek dus, net als vorig seizoen. Hoe zit het met de sponsors en de fans? Voorlopig blijven ze nog aan boord, maar blijft dat zo?

"Ik hoop dat het morgen voorbij is. Het water staat ons aan de lippen. Dit kunnen we niet lang meer volhouden."