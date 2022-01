Van Aert past voor het WK veldrijden: "We houden vast aan ons originele plan"

Binnen 24 uur vallen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert twee kleppers weg voor het WK veldrijden. Na zijn overwinning in Herentals kondigde Van Aert aan dat hij er eind januari niet zal bij zijn in Fayetteville.

"Het BK zondag wordt mijn laatste cross deze winter. Het was altijd de bedoeling om het WK niet te rijden, al was de goesting natuurlijk groot. Maar we hebben beslist ons aan het originele plan te houden."

"Dat ik de voorbije weken zulke goeie benen had, maakte het natuurlijk minder gemakkelijk. Het is altijd een moeilijke keuze om zo'n mooie wedstrijd te laten liggen, alleen liggen mijn doelen in het voorjaar en daar concentreer ik mij nu op."

Betekent dat dat Van Aert een overwinning in de Ronde van Vlaanderen of Roubaix boven een eventuele vierde wereldtitel in het veld stelt? "Het liefst had ik ze allebei gewonnen. De cross blijft mijn eerste liefde, daarom dat ik er de voorbije weken ook zoveel energie heb ingestoken."

"Je moet je op zo'n WK toch ook specifiek voorbereiden en je verspilt er ook heel wat mentale energie aan. Bovendien heb je, omdat het in de VS is, nadien nog een week last van de jetlag. Nu zal ik me 4 weken rustig kunnen voorbereiden op het voorjaar."