Union profiteert van Brighton-connectie en krijgt jong Pools talent

Kozlowski geldt in Polen als een jong talent. Bij Pogon Szczecin, de huidige nummer twee in de Poolse competitie, was hij dit seizoen in 16 matchen goed voor drie goals en vier assists.

Vorige zomer werd Kozlowski de jongste Poolse speler ooit die zijn debuut maakte op een EK. Tijdens de wedstrijd tegen Spanje mocht hij invallen. Hij was op dat moment 17 jaar en 247 dagen oud. De middenvelder telt intussen zes caps.

Wat die jonge Pool dan in België komt zoeken? Eigenlijk maakte de middenvelder vandaag de overstap naar Brighton and Hove, de Premier League-club van Leandro Trossard. Daar tekende hij tot juni 2026, maar Brighton schoof de jonge Pool meteen door naar Union voor de rest van dit seizoen.

"Ons team kan hem daar goed in de gaten houden. Hij is een speler voor de toekomst. Nu is het belangrijk dat hij zich blijft ontwikkelen en dat hij regelmatig kan spelen", vertelt Brighton-trainer Graham Potter.

Kozlowski sloot intussen al aan bij Union op oefenkamp in Spanje.