Sven Nys gaat naar NK en niet naar BK veldrijden: "Thibau trekt z'n plan zonder mij"

Zelf sleepte Sven Nys 9 keer de Belgische driekleur in de wacht. Met zoonlief Thibau Nys in topvorm bij de beloften en Toon Aerts als kanshebber bij de elite is het dan ook wat verrassend dat Sven Nys zondag het NK boven het BK veldrijden verkiest.

"Zowel in Nederland als in België hebben we binnen onze ploeg (Baloise Trek Lions) kanshebbers op de nationale titel", legt Sven Nys uit. "Daarom splitsen we ons op. Ik heb me voorgenomen om naar Nederland te gaan en Eric (Braes), de ploegleider, doet het BK."

"Het is de eerste keer dat ik naar het NK ga kijken", gaat Nys voort. "Met Lucinda Brand, Shirin van Anrooij, Lars van der Haar en Pim Ronhaar hebben we 4 mogelijke winnaars in beide categorieën in Nederland."



Doordat Nys dit weekend naar Rucphen gaat in plaats van Lombardsijde, zal hij dus ook het BK voor beloften met Thibau Nys missen.

"Thibau zal zijn plan ook wel trekken zonder zijn papa. Ik denk dat we de afgelopen weken heel goed hebben samengewerkt en dat Thibau weet wat hij moet doen."