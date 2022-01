Storm rond Djokovic gaat niet liggen: "Hij zet de sport in slecht daglicht"

"Ik denk dat veel mensen in de staat Victoria dit teleurstellend vinden", zegt de lokale minister van Sport Jaala Pulford. "Maar niemand heeft een voorkeursbehandeling gekregen. Het proces is anoniem."

De organisatie van de Australian Open gaf na de post van Djokovic meer toelichting. "Twee onafhankelijke panels van medische experts hebben het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeeld. Zij kwamen tot de conclusie dat hij in aanmerking komt voor een vrijstelling. We hebben eerlijke en onafhankelijke protocollen opgesteld om zulke verzoeken te beoordelen."

Op 17 januari gaat de Australian Open van start mét Novak Djokovic. Door zijn vaccinatiestatus was daar nochtans lang twijfel over, maar hij kreeg een medische vrijstelling en dat deed heel wat stof opwaaien.

Djokovic was trouwens niet de enige die een uitzondering aangevraagd had. 26 spelers en leden uit hun entourages deden een aanvraag en slechts enkelen kregen een uitzondering.

"Natuurlijk zou het helpen als Djokovic zou vertellen op basis waarvan hij die uitzondering heeft gekregen", zei de organisatie nog. "Maar dat is zijn keuze. We begrijpen de woede bij de mensen."

Monami: "Zijn populariteit in Australië staat op een laag pitje"

"Ik vind het niet oké", vertelt ex-tennisster Dominique Monami, zelf twee keer kwartfinalist in Australië. "Het bewijst gewoon dat Djokovic heel veel macht heeft, meer dan een land op zich."



"Iemand die vorig jaar gewonnen heeft en nummer 1 van de wereld is, is belangrijker dan alle andere mensen in Australië. En ook dan de andere spelers en speelsters. Want er zijn nog spelers die niet gevaccineerd zijn en niet mogen spelen."

"Hij zet de sport in een verkeerd daglicht. Hij vertelt ook gewoon publiekelijk dat hij die uitzondering gekregen heeft. Zo onderstreept hij dat hij boven de rest van de wereld staat, dat maakt het helemaal fout."

"Natuurlijk staat er sportief veel op het spel. Hij kan er records breken, maar ik denk niet dat Nadal of Federer dit zo zouden doen. Djokovic moet het altijd wat anders doen dan de anderen."

Ook tijdens een van de vorige lockdowns organiseerde Djokovic doodleuk een tennistoernooi. Hij lijkt zich door zijn acties niet echt populair te maken.

"In Australië staat zijn populariteit op een laag pitje", denkt Monami. "Ik heb het gevolgd in het nieuws daar, op de sociale media, de mensen zijn boos. Zij moeten zich aan zoveel restricties houden en zien nu dit. Er is veel woede. De boodschap klopt niet."