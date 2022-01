Rug houdt Van der Poel uit het veld en van het WK: "Weg? Geen datum voor terugkeer"

Na amper twee crossen moest Mathieu van der Poel al een pauze inlassen. De wereldkampioen had te veel last van zijn rug en er werd meteen gevreesd voor de rest van zijn veldritseizoen. Nu is de kogel door de kerk. De Nederlander zal definitief niet meer crossen deze winter.

"We willen dat hij helemaal kan herstellen zonder tijdsdruk", klinkt het bij ploegleiders Christoph en Philip Roodhooft. "Hij zal dus niet naar het WK in Fayetteville gaan."

Over de start van zijn wegseizoen is er nog geen nieuws. "Mathieu doet wat de dokters zeggen. We weten niet of het herstel weken dan wel maanden zal duren. Je hoeft daar niet over te speculeren. De dokters zijn het erover eens dat de zwelling alleen zal afnemen door te rusten."

Een datum voor zijn terugkeer op de weg is er dan ook niet. "Hij begint alleen te koersen als de blessure volledig weg is. We zetten er dus geen datum op."