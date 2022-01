Roodhooft: "Geen slepende blessure, Mathieu heeft wel last sinds juni"

"We lezen vanalles, jammer genoeg", vertelde Philip Roodhooft op de cross in Herentals over de blessure van zijn kopman. "Er zijn plots veel dokters en mensen die er nu een verhaal van jaren van maken. Dat is het niet. Het is geen chronisch probleem zoals bij zijn broer David."

Wat is er aan de hand dan? "Het is een tussenwervelschijf die gezwollen is en de enige remedie is rust. Hij heeft er sinds enkele maanden last van, al van voor de Olympische Spelen. Eigenlijk had hij voor het eerst last in de Ronde van Zwitserland. Dat was in juni."

"Het belemmert hem ook op training. En, zoals hij zelf aangeeft, daardoor is hij sinds de Tour niet meer op zijn topniveau geweest."

Waarom blijft het sluimeren? "Rust helpt bij zo'n blessure. Die rustperiode was er na het wegseizoen en dan is het weer beter en denk je dat het over is. En dan komt het toch weer terug. Daarom moet het nu 100 procent genezen."

"Hij traint ook niet op dit moment. En het is niet relevant of het herstel nu weken of maanden zal duren. Hij wordt nog maar 27 en heeft dus nog lang te gaan, we hebben samen nog lang te gaan. Dus of het Strade wordt, of Ronde van Vlaanderen, Frankrijk of Lombardije, dat maakt niet uit."

"Hij moet eerst topfit worden. In de tussentijd zullen wij presteren met de rest van de ploeg."