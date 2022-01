Philippe Clement is voorgesteld in Monaco: "Als de trein komt, moet je erop springen"

"We volgen veel coaches, maar door onze connectie met Cercle Brugge hebben we het geluk om de evolutie van het Belgisch voetbal en dus van Clement vanaf de eerste rij mee te maken. Hij heeft het juiste profiel op het juiste moment."

"Het is een eer om hier te zijn", sprak de ex-Club Brugge-coach. "Ik ben blij dat ik de kans krijg om me te bewijzen in een van de grote Europese competities. Dit is een ambitieus project met een goed evenwicht tussen jongeren en ervaring."

Veel journalisten waren benieuwd naar de analyse die Clement al had gemaakt van de ploeg. "Ik heb nog niet veel tijd gehad, het waren hectische dagen. Ik heb met mijn team natuurlijk al wedstrijden en trainingen bekeken. We waren ook bij de bekermatch in Rouen. Het was interessant om daar vooral jonge spelers aan het werk te zien."

"Maar ik wil mijn bevindingen eerst bespreken met de groep. En we hebben nog een inloopperiode nodig want ik wil ook de spelers persoonlijk leren kennen. Hun mentaliteit, hun karakter. Dat is voor mij als coach altijd heel belangrijk."

"Ik heb de Ligue 1 de voorbije seizoen wel wat gevolgd. Het is een fysieke competitie. Eigenlijk lijkt het wel wat op de Belgische competitie. Het niveau is hier hoger, maar de spelstijl is gelijkaardig."