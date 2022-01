Ons voetbal is meer dan ooit in exotische miljardairshanden: wat maakt België zo aanlokkelijk?

De verovering van ons voetbal gaat onverminderd voort. Nu nemen investeerders uit Singapore de macht bij tweedeklasser SK Deinze over. Het maakt dat ruim de helft van de Belgische profclubs ondertussen in buitenlandse handen is. Een mix van exotische miljardairs die dromen van roem en voetbalgroepen op zoek naar een uitstalraam. Maar zijn er ook gevaren?

Er was eens een Saudische prins, een Japanse pornomagnaat en een Britse gokker... Wat klinkt als het begin van een mop is in realiteit een omschrijving van enkele investeerders achter Belgische traditieclubs. Een zeldzaamheid zijn ze al lang niet meer in ons voetballandschap. Liefst 15 van de 26 profploegen zitten ondertussen in buitenlandse portefeuilles. Telt u even mee in onderstaand overzicht van eigenaars en hoofdaandeelhouders?

Bij de G6 (de zes topclubs) houden ze voorlopig nog allemaal zelf de teugels in handen. Bij de K12 zijn Charleroi, Zulte Waregem en KV Mechelen zeldzame uitzonderingen die de lokroep van buitenlands kapitaal konden weerstaan. In 1B zijn dat enkel Lierse en RWDM, maar bij die laatste lijkt een overname slechts een kwestie van tijd. Amerikanen liepen er de jongste maanden de deur plat.

Netwerk van clubs

Waarom zetten miljardairs in hun zoektocht naar een voetbalclub uitgerekend koers naar België met hun privéjet?

“Eerst en vooral omdat het kan”, lacht sporteconoom Thomas Peeters. “In ons land zijn er geen beperkingen op het aankopen van clubs, zoals in Duitsland. Je koopt er eentje zoals een bedrijf.”

België is overigens lang niet het enige land waar clubs massaal opgekocht worden. Ook in de Premier League is het een stijgend fenomeen - denk maar aan Newcastle, opgekocht door steenrijke Saudi's. Al is onze competitie om specifieke redenen extra interessant. De financiële moeilijkheden bij bepaalde clubs, zoals Beerschot en Cercle Brugge in het verleden, maken dat de deur wagenwijd openstaat voor buitenlandse hulp. Peeters voegt nog een argument toe: "Er zijn evenmin reglementeringen over wat je met clubs en spelers kunt doen. Zoals een minimumloon voor buitenlandse spelers.”

Vaak zijn het ploegen die op hun eentje nooit genoeg inkomsten zouden kunnen genereren. Thomas Peeters

Het zorgt ervoor dat heel wat clubs niet enkel worden opgekocht als "speeltje" van miljardairs, maar ook om onderdeel te zijn van een heus netwerk. Het frappantste voorbeeld is Lommel, dat deel uitmaakt van de City Football Group. Jonge talenten van de Engelse landskampioen Manchester City kunnen in het rustige Limburg ervaring opdoen in het profvoetbal en omzeilen hindernissen als een werkvergunning.

Cercle Brugge (Monaco) en Seraing (Metz) zijn nog zulke voorbeelden. “Het is een expliciet businessmodel geworden in het voetbal”, weet Peeters. “Zulke clubs fungeren als een satellietclub en uitstalraam. Roland Duchâtelet streefde ooit hetzelfde na. Vaak zijn het ploegen die op hun eentje nooit genoeg inkomsten zouden kunnen genereren. Zij maken dankbaar gebruik van die internationale structuur."

Het beleid van Tony Bloom bij Union is volgens Peeters een schoolvoorbeeld.

Van blauwe vogel naar rode draak

Vaak wordt er wel met vraagtekens naar buitenlandse overnames gekeken. Je zal maar een eigenaar krijgen die de hele identiteit van de club overboord wil gooien... De Egyptische zakenman Maged Samy dreigde er in een vlaag van woede ooit mee om een kameel in het logo van Lierse te verwerken. En Kortrijk-eigenaar Vincent Tan veranderde na zijn intrede bij Cardiff, een andere club in zijn portfolio, het logo van een blauwe vogel naar een rode draak. Allemaal omwille van bijgeloof.

Ook sportief kan het schokeffect groot zijn. Bij STVV wordt opeens de ene na de andere Japanner binnengehaald. En Lommel is een verzameling van huurlingen uitgestuurd door Manchester City geworden - eigen jeugd heeft er weinig perspectief.

Kortrijk-eigenaar Vincent Tan maakte heel wat vijanden bij de fans van Cardiff.

Maar Peeters ziet een buitenlandse overname niet zo zwart-wit. "De nationaliteit van een nieuwe eigenaar is niet belangrijk, wel zijn plannen", meent hij. "Er zijn veel buitenlandse overnemers met goeie intenties en een uitstekend beleid. Kijk maar naar Union!"

Zonder buitenlandse hulp is Lommel wellicht geen profclub, maar een ploeg een tweede amateur. Wat verkiezen fans dan? Thomas Peeters