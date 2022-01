Michel Wuyts: "Het hart van de crossliefhebber bloedt, maar er is begrip"

"We worden met de klap in één dag veel wijzer", vertelde Michel Wuyts meteen na de openbaring van Wout van Aert.

"Hij bevestigt eindelijk wat al langer sluimerde en wat je kon aflezen uit eerdere gesprekken: geen WK. En dat WK is nu zonder meer gedevalueerd."

"Ja", knikte Paul Herygers. "Ze wilden het WK in de VS promoten, maar nu krijg je het tegenovergestelde. Als het hier in de buurt was geweest - Frankrijk, Duitsland of Spanje - dan zou Van Aert altijd aan de start gestaan hebben."

"Het hart van de crossliefhebber bloedt en dat begrijp ik", gaf Wuyts nog aan. "Maar zij die het breder zien en beseffen wat ze (Van Aert en Van der Poel) waard zijn op de weg, hebben daar begrip voor. Wij sluiten ons daar bij aan."

"Het gaat om een voorbereiding en die wil een perfectionist zonder muizenissen. De trainer van Van Aert zei een maand geleden al: we zullen eindelijk in staat zijn om hem in optimale omstandigheden aan het wegseizoen te laten beginnen."

Cocommentator Herygers motiveerde de andere Belgen alvast: "Zou iemand als Eli Iserbyt, die vandaag de kraan dichtdraaide, al op de hoogte geweest zijn?"

"Neem de handdoek alleszins op tegen Tom Pidcock: er wordt iemand wereldkampioen. Een heel jaar in die trui: stel je voor."