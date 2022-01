Lionel Messi levert negatieve test af en keert terug naar Parijs

Lionel Messi bracht de winterstop door in zijn vaderland, waar hij met volle teugen genoot van het leven, met daarbij een feestje hier en daar. De verrassing was dan ook niet groot toen zondag bekend raakte dat Messi positief had getest op corona en niet naar Frankrijk kon afreizen.

Maar slechts een paar dagen later heeft een nieuwe test Messi al coronavrij verklaard. Of dat betekent dat de eerste test een valspositief resultaat gaf, daar heeft PSG zich niet over uitgelaten.

"Lionel is al teruggekeerd naar Parijs, waar hij de volgende dagen de trainingen zal hervatten met de groep", laat zijn club weten. Of hij ook tijdig klaar geraakt voor de match tegen Lyon op zondag werd niet meegedeeld.