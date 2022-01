LeBron James stuwt Lakers naar winst, Phoenix blijft in spoor Golden State

De Lakers en de Clippers deelden de 7e plaats in de Western Conference, maar de Lakers hebben nu weer een winstmatch meer. Dik 8 minuten voor het einde tegen de Kings stonden ze nochtans 89-96 in het krijt.



Toen stonden bij de thuisploeg LeBron James en Malik Monk op met respectievelijk 14 en 11 punten in een 33-18-eindspurt. James wierp in die tijd 2 driepunters binnen, Monk 3 stuks. In totaal waren ze samen goed voor 55 punten, 31 voor James (zijn 9e opeenvolgende +25-match), 24 voor Monk. Dat resulteerde alsnog in een vlot ogende 122-114-winst.



Voor de Lakers was het de derde zege op een rij, de Kings verloren nog maar een 2e keer in 5 duels. De'Aaron Fox was de beste King met 30 punten.



In New Orleans-Phoenix nam de voorlaatste in het Westen het op tegen de tweede. De score liep op, maar de bezoekers wonnen makkelijk met 110-123. Door het coronaprotocol misten ze nochtans coach Monty Williams, starters Deandre Ayton en Jae Crowder en invallers JaVale McGee en Abdel Nadar.



De Suns hadden evenwel nog kwaliteit genoeg op het veld. Devin Booker (33 ptn) en Chris Paul (11 ptn, 15 ass) waren de uitblinkers. Phoenix hijgt met 29 zeges en 8 nederlagen in de nek van Golden State (29-7).