Ex-doelman Jan Moons is nu burgemeester van Heist-op-den-Berg: "Beetje te vergelijken"

Want Moons wilde aanvankelijk dokter worden, maar hij zette zijn studies geneeskunde stop voor het profvoetbal. En met succes: in 1997 pakte hij als invallersdoelman de titel met Lierse, in 2002 volgde er een met Genk, waar hij later ook de aanvoerdersband zou dragen. Moons zat 4 keer op de bank bij de Rode Duivels.



En nu is er weer een opvallende carrièreswitch. Sinds 1 januari volgde de 51-jarige oud-voetballer zoals afgesproken voor N-VA burgemeester Luc Vleugels (CD&V) op.



Moons is een geboren en getogen Heist-op-den-Bergenaar: hij zette zijn eerste voetbalstappen bij Heist Sportief. Nu is zijn speelveld de lokale politiek.



"Je kan het een beetje vergelijken. Er is ook een team samengesteld na de verkiezingen. Uiteindelijk is dat hier in Heist-op-den-Berg een grote ploeg geworden met 5 partijen."





"Je moet ervoor zorgen dat je kan samenwerken. Als burgemeester ben je misschien de kapitein van het schip. In dat opzicht heb ik er wel wat ervaring mee vanuit het voetbal."