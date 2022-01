Dani Alves eindelijk klaar voor rentree: zit in Barça-kern voor beker vanavond

Volgens de Spaanse regels was Alves, die tussen 2008 en 2016 de successen aaneenrijgde met Barcelona en jarenlang samenspeelde met Xavi, pas in januari speelgerechtigd.



De inschrijving van Dani Alves was bovendien geen formaliteit voor Barcelona. De Catalanen kampen al een tijdje met moeite om aan de salarislimiet van La Liga te voldoen. Die andere nieuwe aanwinst, Ferran Torres, moet om die reden nog wachten op goedkeuring.



Barcelona rekent op clubicoon Alves, die na Barça nog het mooie weer maakte bij Juventus en PSG, om weer aan te knopen bij de successen van weleer. Het vertrek van Messi in de zomer was een uppercut, waar de Catalaanse voetbaltrots stilaan aan van het bekomen is.



Alves speelde de voorbije 2 seizoenen in eigen land bij Sao Paulo, waar hij in september zelf zijn contract stopzette. Hij bood zichzelf aan bij zijn ex-club, maar Ronald Koeman wou hem niet. Xavi wel. Dat hij nog in goede vorm is, bewijst zijn gouden medaille op de Olympische Spelen.



Vanavond kan hij zijn grote rentree maken op het veld van derdeklasser Linares Deportivo in de 1/16e finales van de Copa del Rey, vorig jaar gewonnen door Barcelona. Zaterdag speelt Barça in de competitie uit bij Granada.